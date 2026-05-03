Colombo, manca un punto per l'obbligo di riscatto. Ma potrebbe avverarsi anche lunedì

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Il Genoa ha una mano e mezzo sulla salvezza. Il Grifone ha pareggiato ieri sera contro l'Atalanta per 0-0 nel posticipo serale del sabato sera valido per il 35° turno del campionato di Serie A Enilive e ha fatto l'ennesimo passo deciso verso la permanenza nella massima categoria. Alla formazione di Daniele De Rossi manca sostanzialmente un punto per salvarsi e addirittura la matematica certezza potrebbe arrivare lunedì: se la Cremonese non batte la Lazio, il Genoa sarà aritmeticamente salvo.

Insomma una formalità ma che deve essere ancora certificata e che interessa da vicino anche il Milan. Nei rossoblù un ruolo di primo piano lo ha avuto Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà rossonera, ceduto al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni al verificarsi di determinate condizioni. L'ultima di queste riguarda proprio la salvezza del Grifone: le prime due, invece, le ha centrate già da tempo e sono i 5 gol stagionali e le 22 presenze stagionali.