Napoli, Conte: "Dobbiamo chiudere in fretta la matematica certezza della Champions"

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(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "Nessuno ha fatto calcoli oggi, potevano fare gol loro e noi. Adesso mancano tre partite, dobbiamo cercare di chiudere in fretta la matematica certezza della zona Champions. Sapete quanto sia difficile. Poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, noi abbiamo uno scudetto sulla maglia. Più in alto arriviamo, più darà lustro allo Scudetto": lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo lo 0-0 contro il Como.

"A me Cesc in panchina piace, è un sanguigno. Siccome anche io sono così... è un mio simile. Persone che avvertono quella passione. Passione nei confronti del lavoro che facciamo. Cesc si vede che studia. E' un predestinato", aggiunge poi. (ANSA).