Differenza punti 2024/25 e 2025/26, Milan nella top 3: il podio completo

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Arrivati alla 34a giornata di Serie A, sono 67 i punti conquistati dai rossoneri in questo campionato. Se spostassimo la lancetta indietro di un anno esatto alla 34a giornata del campionato 2024/2025, i rossoneri allora avevano 54 punti. A fine campionato furono invece 63 quelli totalizzati dal Milan di Fonseca prima e Conceicao poi, 4 in meno rispetto agli attuali e con quattro gare ancora da giocare.

Tante le critiche a Massimiliano Allegri per il suo modo di approcciare le partite, ma i dati parlano chiaro: il Milan ha fatto enormemente meglio rispetto all’anno scorso. Ma andiamo a vedere quali sono le tre squadre che, a livello di differenza punti tra lo scorso campionato e questo, sono migliorate di più.

IL PODIO

Como +19

Milan +13

Parma +10