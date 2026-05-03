Brocchi: "Non penso che oggi Jashari si giochi qualcosa del suo futuro"

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Oggi Ardon Jashari è schierato titolare da Allegri a centrocampo per sostituire Modric. Lo svizzero, inseguito a lungo in estate dal Milan, ha avuto una stagione decisamente anonima, anche a causa del brutto infortunio sofferto a fine estate. Cristian Brocchi, in diretta su DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan, ne parla così:

Quanto si gioca oggi del suo futuro?

“Non penso che si giochi qualcosa del suo futuro, ma della credibilità verso i tifosi, che spero di vedergli fare una grande partita perché è un giocatore forte, che chi lo conosce sa bene quali sono le sue qualità. Non le ha fatte ancora vedere perché davanti ha avuto un mostro sacro come Modric, che ha tolto la scena un po’ a tutti e ha tolto quella continuità di cui magari un calciatore ha bisogno”.