Tare e la possibilità di cambiare modulo: "Dovremo cercare di presentarci con una squadra che può giocare in modi diversi"

Tare e la possibilità di cambiare modulo: "Dovremo cercare di presentarci con una squadra che può giocare in modi diversi"MilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Manuel Del Vecchio

Il DS rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. 

Parlate anche della possibilità di far giocare la squadra con altri moduli?

“Sì, anche. Guardando anche un po’ di caratteristiche di giocatori che possono permettere alla squadra di giocare in una maniera diversa. Sarà una stagione importante, dobbiamo cercare di presentarci con una squadra di qualità ma anche con una squadra che può giocare in modi diversi”.