SAS-MIL (2-0). Allegri prova la svolta coi cambi: entrano Pulisic, Gimenez e Loftus-Cheek

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Al 59esimo, triplo cambio per Allegri: entrano Loftus, Gimenez e Pulisic. Lasciano il campo: Saelemaekers, Fofana e Leao. Cambio anche nel Sassuolo: Volpato per Berardi.

LE PAROLE DI TARE

Il DS rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Tutte le sue dichiarazioni:

Su Koné del Sassuolo:

“Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”.

Un altro vertice in settimana con Allegri… Tutte le parti sono allineate per il futuro?

“Assolutamente sì. Abbiamo questa prassi quasi ogni settimana, facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan insieme all’allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che dobbiamo fare per la prossima stagione e su quello che manca a questa squadra”.

Allegri ha detto che l’anno prossimo tornano alla base Comotto e Camarda. C’è l’intenzione di formare nuovamente quello zoccolo duro italiano?

“Assolutamente sì, ma penso che ci sia anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i giocatori che vengono dal Settore Giovanile del Milan. Ci sono ottimi giocatori che durante la stagione si sono allenati con la Prima Squadra: su questo abbiamo un occhio di riguardo”.

Parlate anche della possibilità di far giocare la squadra con altri moduli?

“Sì, anche. Guardando anche un po’ di caratteristiche di giocatori che possono permettere alla squadra di giocare in una maniera diversa. Sarà una stagione importante, dobbiamo cercare di presentarci con una squadra di qualità ma anche con una squadra che può giocare in modi diversi”.