Brocchi: "Oggi difficile commentare il Milan dal punto di vista tecnico, troppo brutto per essere vero"

vedi letture

Nel post partita di DAZN Cristian Brocchi analizza il momento del Milan dopo l’umiliante sconfitta odierna contro il Sassuolo. Rossoneri in enorme difficoltà, ora anche il posto Champions può essere a rischio:

“Oggi è stato difficile anche per noi commentare questa partita da un punto di vista tecnico, energetico e temperamentale. Complimenti al Sassuolo, il Milan è stato troppo brutto per essere vero. Ci aveva abituato ad essere una compagine quadrata, che anche nelle partite in cui non aveva entusiasmato dal punto di vista del gioco lo faceva dal punto di vista dell’impegno e dell’occupazione del campo. L’espulsione ha inciso ma mi aspettavo qualcosa di diverso dal punto di vista comportamentale: c’è stato un piattume generale che ha portato ad una sconfitta dolorosa e preoccupante”.