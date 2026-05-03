Allegri a Sky: “La squadra non è che non aveva voglia… La soluzione ora è restare uniti”
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Sassuolo-Milan: “Oggi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato. Bisogna mettere da parte questa gara e ripartire dalla gara dall’Atalanta. La squadra non è che non aveva voglia, è stata una gara storta. L’espulsione non ci ha poi avvantaggiato. Dai momenti di difficoltà ci si rialza prendendosi delle responsabilità”.
Sui punti:
“I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. C’è differenza tra il girone d’andata e il girone di ritorno ma ora è inutile pensarci. Dobbiamo entrare in Champions. La soluzione è restare uniti e cercare di preparare al meglio la gara con l’Atalanta”.
Su cosa è successo nelle ultime 7 partite:
“Quello che è stato fatto finora bisogna metterlo da parte. Bisogna avere atteggiamento positivo e sapere che il destino è nelle nostre mani, restando concentrati su quello che è il nostro obiettivo da raggiungere”.
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