Brocchi: "Tomori ingenuo. Con la sua esperienza non può fare una sciocchezza del genere"

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Il Milan perde malissimo a Sassuolo con un 2-0 netto che mette a nudo tutti i problemi, tecnici, caratteriali e strutturali della squadra di Max Allegri. La partita però è stata indubbiamente condizionata dall'espulsione di Tomori al minuto 24. Il centrale inglese ha lasciato la squadra in 10 dopo aver preso due gialli nel giro di pochi minuti. Nel post partita di DAZN Cristian Brocchi lo commenta così:

“È stato ingenuo. Una volta che commetti un fallo e sei ammonito dopo dieci minuti, non puoi, con l’esperienza che hai accumulato in carriera, fare una sciocchezza del genere. In quel momento lì devi saper ragionare e penso che Allegri ci abbia pensato, ma poi dopo non è un ragazzino Tomori, gli ha voluto dare quella fiducia pensando che non incorresse in un danno del genere. Però poi ne ha pagato le conseguenze".