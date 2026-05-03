Allegri: "Pensare a quello che è successo oggi o nelle 16 di ritorno non serve a niente. Serve solo fare due risultati su tre"

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Mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN al termine dell’umiliante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo. Queste un estratto delle sue dichiarazioni nel post gara.

Ha detto qualcosa a Tomori per l’espulsione?

“Giocare in 10 per 70 minuti non era facile, ma sono cose che capitano nel calcio. L’importante è rialzare la testa e rialzarsi subito velocemente. Pensare a quello che è successo oggi o nelle 16 partite del girone di ritorno non serve a niente, serve solo fare due risultati su tre per cercare di arrivare in Champions”.

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio già al 6’ con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurienté scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurienté e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.