Ravezzani: "Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani"

Ravezzani: "Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani"MilanNews.it
Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan perde a Sassuolo e mette nuovamente in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri dovranno vincere due delle prossime tre partite per non mancare l'obiettivo, definito "vitale" da Allegri e dalla società. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non le manda a dire commentando il momento del club e le sue ambizioni:

 “Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine”