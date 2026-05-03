Ravezzani: "Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani"
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Il Milan perde a Sassuolo e mette nuovamente in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri dovranno vincere due delle prossime tre partite per non mancare l'obiettivo, definito "vitale" da Allegri e dalla società. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non le manda a dire commentando il momento del club e le sue ambizioni:
“Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine”
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