Brocchi: "Dopo il Derby il Milan ha sognato di andare a prendere l’Inter, la partita con la Lazio ha spento questo sogno e la squadra si è sciolta"

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Un solo gol segnato nelle ultime cinque partite, una sola partita vinta e ben tre sconfitte: il Milan di Allegri è in grande difficoltà, quasi in caduta libera. Ma quand'è che è iniziato questo momento assolutamente negativo? Cristian Brocchi, nel post partita di DAZN, prova a rispondere:

“Dal derby. Come se il Milan avesse staccato l’interruttore. Dopo il derby ha sognato di andare a prendere l’Inter, la partita con la Lazio ha spento questo sogno e la squadra si è sciolta. Non è più quel Milan difficile da affrontare, che magari ha faticato con le piccole ma che aveva sempre dimostrato almeno solidità e carattere. Oggi anche sotto questi aspetti ha fatto tanta fatica”.