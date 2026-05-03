Allegri: "Ho sempre detto che sarei molto felice di conquistare la Champions anche all’ultima giornata"

vedi letture

Il Milan perde contro il Sassuolo e la Champions League torna a rischio. I tifosi sono preoccupati, l'ambiente è poco sereno e la squadra dovrà essere brava ad isolarsi per non buttare alle ortiche quanto di buono fatto in stagione. A DAZN Allegri però non molla e cerca di rimanere positivo.

La Champions è a rischio?

“Non è che è a rischio. Ho sempre detto che sarei molto felice di conquistarla anche all’ultima giornata perché tutti i giorni vivo la squadra e vivo i momenti. Momenti di difficoltà non ne abbiamo mai avuti, questo lo è e dobbiamo essere bravi ad essere sereni, assumerci le responsabilità ed andare a lavorare una settimana per preparare la partita con l’Atalanta”.