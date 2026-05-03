Milanisti, almeno c'è Sinner! Jannik batte Zverev a Madrid e setta un record

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Oggi alle 19:22News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan sta facendo molta fatica, anche oggi una sconfitta umiliante col Sassuolo, ma uno dei più famosi milanisti al mondo continua a vincere: Jannik Sinner, noto tifoso rossonero, ha battuto Zverev nella finale dei Madrid Masters 1000, ed è diventato è il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi (Parigi 2025, Indian Wells 2026, Miami 2026, Monte-Carlo 2026, Madrid 2026).