Gabbia a Milan Tv: "Siamo delusi, arrabbiati, svuotati. Andiamo avanti, è l'unico modo"
Matteo Gabbia, difensore rossonero e uno dei leader dello spogliatoio, è intervenuto dopo la bruttissima sconfitta per 2-0 in casa del Sassuolo. Queste le sue parole rilasciate a Milan Tv.
Cosa non ha funzionato quest'oggi?
"Ha funzionato poco. La partita è stata negativa. I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare la giornata di oggi, deludente e negativa: andiamo avanti, è l'unico modo".
Da cosa si deve ripartire?
"Su quello che è stato fatto in questi dieci mesi. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto per arrivare fino a questo punto: abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro l'Atalanta. C'è poco da dire: siamo delusi, arrabbiati, svuotati dalla giornata di oggi perché non è arrivato quello che volevamo. Dobbiamo metterci con la testa a Milanello a lavorare per tornare ai tre punti domenica".
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