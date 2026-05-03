Gabbia a Milan Tv: "Siamo delusi, arrabbiati, svuotati. Andiamo avanti, è l'unico modo"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore rossonero e uno dei leader dello spogliatoio, è intervenuto dopo la bruttissima sconfitta per 2-0 in casa del Sassuolo. Queste le sue parole rilasciate a Milan Tv.

Cosa non ha funzionato quest'oggi?

"Ha funzionato poco. La partita è stata negativa. I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare la giornata di oggi, deludente e negativa: andiamo avanti, è l'unico modo".

Da cosa si deve ripartire?

"Su quello che è stato fatto in questi dieci mesi. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto per arrivare fino a questo punto: abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro l'Atalanta. C'è poco da dire: siamo delusi, arrabbiati, svuotati dalla giornata di oggi perché non è arrivato quello che volevamo. Dobbiamo metterci con la testa a Milanello a lavorare per tornare ai tre punti domenica".