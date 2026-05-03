Allegri a Milan Tv: "Domenica storta. Il destino è nelle nostre mani"

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Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, al termine della brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gara persa 2-0 dal Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per analizzare la gara. Le sue dichiarazioni.

Oggi colpa solo degli episodi o c'è altro?

"Diciamo che dopo quattro minuti prendere gol, poi l'espulsione, poi il gol a inizio secondo tempo che non andava preso. È stata una domenica storta. Ora bisogna, con serenità, riprendere a lavorare da martedì, sapendo che un jolly ce lo siamo già giocati"

Non bisogna vanificare quanto fatto fin qui...

"Bisogna vedere il lato positivo delle cose. Se ci avessero detto che a tre giornate dalla fine avremmo avuto 3 o 6 punti di vantagio dal quinto posto, saremmo stati contenti. Bisogna analizzare cosa è successo oggi, riprendere il lavoro con senso di responsabilità"

Il destino è nelle nostre mani?

"Assolutamente sì, ma non è questione di tabelle ma è questione di vincere le partite: abbiamo fatto un bruttissimo girone di ritorno"