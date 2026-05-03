live mn Gabbia: "Dobbiamo rimanere lucidi. Tifosi? Siamo andati a salutarli ma ci hanno giustamente fischiati"

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Matteo Gabbia, giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia.

Come si supera questo momento?

"Insieme. L'unico modo per superare il momento di difficoltà è farlo insieme, da gruppo vero che abbiamo dimostrato quest'anno anche nella sofferenza di alcune partite. Siamo riusciti a rimanere uniti, squadra vera. Di conseguenza l'unico modo è farlo tutti insieme, capendo quanto è importante per noi raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, vivere al 100% per questa maglia e questo lavoro".

Il Milan alla prima difficoltà si scioglie

"Onestamente io non lo so in base a cosa. È stata una partita negativa, non è stato il primo momento di difficoltà. È stata proprio una partita, dove non siamo riusciti a fare le cose in maniera giusta. Dovevamo fare meglio. Dobbiamo essere uniti, compatti. L'ultima partita che abbiamo fatto con la Juve, in alcuni momenti di difficoltà, siamo stati squadra vera, e questo fa la differenza in un campionato".

Il fatto che non siete andati sotto la curva tiene unito l'ambiente?

"Ero in campo e siamo andati. I tifosi ci hanno fischiato. Penso che questo sia normalissimo quando vesti questa maglia e fai una partita del genere. Maignan? Siamo andati a salutarli, ci hanno fischiato, giustamente, perché è quello che ci meritiamo e siamo andati via".

Sul momento degli attaccanti: problema strutturale o di momento loro?

"Se prendiamo due gol è colpa dei difensori. La forza di una squadra è il gruppo. Questo è un margine di miglioramento che abbiamo. Dobbiamo fare meglio per aiutare gli attaccanti a fare gol, ma durante l'anno abbiamo trovato situazioni dove potevamo segnare. Dobbiamo rimanere lucidi, l'unico modo e lavorare in settimana al meglio e fare il massimo in partita per vincere".