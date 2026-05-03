Milan voto 0, come i tiri in porta contro il Sassuolo questo pomeriggio

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Il Milan ha perso e lo ha fatto in malo modo questo pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 2-0, prolungando un momento di crollo che si sta verificando da tutto il 2026 ma che è verticale dall'ultima sosta in avanti. I rossoneri oggi hanno perso senza avere il giusto approccio, senza usare lucidità dopo lo svantaggio (vedi la sciocca espulsione di Tomori) e senza accennare un minimo di reazione. Il dato esplicativo sono gli zero tiri in porta del Milan nell'arco dei 90 minuti: zero, come il voto di tutta la squadra e dell'allenatore quest'oggi.

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio già al 6’ con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurienté scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurienté e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.