Milan colato a picco: nelle ultime cinque partite solo un gol segnato
Altra prestazione pessima del Milan che parte malissimo, prosegue peggio e conclude perdendo 2-0 in casa del Sassuolo. I rossoneri prendono gol dopo 5 minuti da Berardi e da lì non c'è una cosa che va per il verso dritto: dal tiro fuori di Leao da ottima posizione, sull'1-0, all'espulsione di Tomori molto ingenua al minuto 24, fino al raddoppio di Laurientè che segna in apertura di secondo tempo e spegne ogni tipo di speranza milanista. In tutto questo, il Milan nelle ultime cinque partite ha segnato solamente un gol: quello al Bentegodi contro il Verona di Rabiot. Un dato che racconta il periodaccio rossonero e che rischia di ora seriamente di rovinare la stagione del Diavolo.
Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.
SASSUOLO-MILAN 2-0
Marcatori: 5’ Berardi, 47’ Laurienté.
LE FORMAZIONI
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ Coulibaly), Muharemović, Garcia; Koné, Matić (dal 46’ Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59’ Volpato), Nzola (dal 84’ Pinamonti), Laurienté (dal 84’ Fadera). A disp.: Murić, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. All.: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 59’ Loftus-Cheek), Fofana (dal 59’ Pulisic), Jashari (dal 66’ Ricci), Rabiot, Estupiñan; Nkunku (dal 46’ Athekame), Leão (dal 59’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Maresca di Napoli.
Ammoniti: 9’ e 24’ Tomori, 38’ Matic, 57’ Garcia, 71’ Ricci. 77’ Loftus-Cheek, 90’+4 Fadera.
Espulsi: 24’ Tomori.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
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