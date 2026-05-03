live mn Allegri: "È stata la partita più brutta dell'anno. Non dobbiamo buttare 10 mesi di lavoro"

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Tra qualche minuto Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, interverrà in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta di questo pomeriggio contro il Sassuolo.

17.33 - Inizia la conferenza

Il Milan ha la maturità per raggiungere la Champions?

"Lo vedremo, se siamo riusciti a farlo significa che abbiamo fatto un buon lavoro, sennò rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Farsi prendere dall'ansia, dal nervosismo non serve a niente. È stata una partita storta, brutta, siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol ad inizio ripesa. Da martedì bisogna riordinare le idee e preparare bene la partita contro l'Atalanta".

Cosa hai detto alla squadra dopo la fine della partita?

"È stata la partita più brutta dell'anno, condizionata dal fatto che siamo rimasti in 10. Non ho detto niente alla squadra, da martedì in poi tutti insieme lavoreremo".

Come mai il Milan ha difficoltà a fare gol?

"Stiamo facendo un brutto girone di ritorno. Quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare. Da dopo domani quando riprendiamo dobbiamo pensare a lavorare e fare bene contro l'Atalanta".

Allegri è pronto a fare una cosa drastia per ripartire?

"In questo momento no. Dobbiamo essere responsabili del momento. Momentaneamente abbiamo perso tanti punti, ma siamo ancora dentro le quattro. La matematica dice che servono 2 vittorie su 3. Bisogna convincersi che siamo in grado di poter battere qualsiasi squadra, non dobbiamo buttare 10 mesi di lavoro".