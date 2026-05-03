MN - Altro giro, nuovi fischi: Leao punzecchiato anche al Mapei

MN - Altro giro, nuovi fischi: Leao punzecchiato anche al MapeiMilanNews.it
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Oggi alle 16:20News
di Lorenzo De Angelis
fonte Dal nostro inviato al Mapei De Angelis

Al minuto 59 di Sassuolo-Milan Massimiliano Allegri ha optato per una tripla sostituzione, nella speranza che qualcosa possa smuoversi, anche se risultato e uomo in meno non aiutano di certo, soprattutto a trovare il ritmo gara giusto per provare quanto meno a riarire la gara. 

Nel trittico di sostituzioni effettaute dal tecnico rossonero è rientrato anche Rafael Leao, autore dell'ennesima prestazione sotto tono dell'ultimo periodo. Come successo nelle ultime settimane a San Siro, anche al Mapei Stadium il numero 10 del Milan è stato punzecchiato dai fischi, arrivati sia dai tifosi di fede neroverde che di quella rossonera, considerata la delusione, anche per il risultato. 