Serie A, Bologna-Cagliari 0-0: la classifica aggiornata. Sardi praticamente salvi

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Oggi alle 15:36News
di Manuel Del Vecchio

Solo uno 0-0 tra Bologna e Cagliari, che si spartiscono così la posta in palio. Un punto a testa, con il Bologna che è momentaneamente ottavo da solo, mentre i sardi salgono a +9 sulla zona rossa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 79
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 64 
Como 62
Roma 61
Atalanta 55
Bologna 49
Lazio 48
Udinese 47
Sassuolo 46
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 19
Pisa 18