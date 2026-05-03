Tare: "Abbiamo un occhio di riguardo sui giovani del Settore Giovanile"

Tare: "Abbiamo un occhio di riguardo sui giovani del Settore Giovanile"MilanNews.it
Oggi alle 16:36News
di Manuel Del Vecchio

Il DS rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole:

Allegri ha detto che l’anno prossimo tornano alla base Comotto e Camarda. C’è l’intenzione di formare nuovamente quello zoccolo duro italiano?

“Assolutamente sì, ma penso che ci sia anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i giocatori che vengono dal Settore Giovanile del Milan. Ci sono ottimi giocatori che durante la stagione si sono allenati con la Prima Squadra: su questo abbiamo un occhio di riguardo”.