Tare: "Abbiamo un occhio di riguardo sui giovani del Settore Giovanile"
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Il DS rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole:
Allegri ha detto che l’anno prossimo tornano alla base Comotto e Camarda. C’è l’intenzione di formare nuovamente quello zoccolo duro italiano?
“Assolutamente sì, ma penso che ci sia anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i giocatori che vengono dal Settore Giovanile del Milan. Ci sono ottimi giocatori che durante la stagione si sono allenati con la Prima Squadra: su questo abbiamo un occhio di riguardo”.
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