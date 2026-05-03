MN - Fischi assordanti del settore ospiti nei confronti di Maignan e compagni

MN - Fischi assordanti del settore ospiti nei confronti di Maignan e compagniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:57News
di Lorenzo De Angelis
fonte Dal nostro inviato al Mapei Lorenzo De Angelis

Il Milan perde contro il Sassuolo, che si impone, senza neanche troppe difficoltà, grazie alle reti di Berardi prima e Laurienté poi. La formazione rossonera, al momento del triplice fischio, è stata inondata dai fischi dei tifosi milanisti presenti al Mapei Stadium al seguito dei propri beniamini. 

Addirittura Maignan e compagni non si sono neanche avvicinati allo spicchio dedicato ai tifosi del Milan, che hanno accompagnato l'uscita dal campo della squadra con un coro semplice ma ricco di significato: "Il Milan siamo noi". 