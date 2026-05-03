Il Milan rischia la Champions dopo l'umiliazione col Sassuolo: la classifica aggiornata

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Oggi alle 16:58News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan si fa umiliare dal Sassuolo sotto ogni punto di vista e mette nuovamente a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Rossoneri che ora possono essere agganciati dalla Juventus in caso di vittoria dei bianconeri, mentre la Roma può portarsi a meno tre se dovesse vincere contro la Fiorentina. Le prossime tre partite di Serie A del Milan: Atalanta, Genoa e Cagliari.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 79 *
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 64 *
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 *
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 19 *
Pisa 18

* una partita in meno