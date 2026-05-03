Jashari a DAZN: "Mi dispiace per Modric, è troppo importante per noi. Proverò ad aiutare la squadra"
MilanNews.it
Ardon Jashari, oggi titolare, ha parlato a DAZN prima di Sassuolo-Milan. Le sue parole:
Con Luka Modric fuori ora tocca a te…
“È veramente triste che Luka sia fuori, è importante per noi. Mi dispiace per lui. Ne abbiamo bisogno, è un giocatore chiave. Ora gioco nella sua posizione, proverò a fare il massimo come sempre e aiutare la squadra. La cosa importante non sono io, ma che arrivino i tre punti”.
Oggi è speciale per Magnanelli, dello staff di Allegri…
“Anche per lui oggi è speciale, mi ha detto un po’ di consigli. So che qui è una leggenda. Si vede che ha fatto il centrocampista, in allenamento vediamo che ha ancora qualità, vogliamo vincere anche per lui”.
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