Contatto Lauriente-Gabbia, giusto non dare rigore. La ricostruzione

Contatto Lauriente-Gabbia, giusto non dare rigore. La ricostruzioneMilanNews.it
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Oggi alle 15:16News
di Manuel Del Vecchio

Proteste vibranti del Sassuolo per un episodio in area del Milan in avvio del match: Lauriente, tutto solo, viene rimontato da Gabbia prima del tiro e poi cade a terra. Contatto leggero che Maresca, con l'approvazione del VAR, decide di non punire con la concessione del penalty. È d'accordo anche Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN: "Contatto giudicato correttamente, troppo leggero per assegnare un calcio di rigore".