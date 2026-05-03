Sassuolo-Milan, gli ultimi 10 precedenti: score positivo per i rossoneri

Sassuolo-Milan, gli ultimi 10 precedenti: score positivo per i rossoneriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36News
di Andrea La Manna

Tornano in campo i rossoneri questo pomeriggio al Mapei Stadium per la gara contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Una partita fondamentale per i ragazzi di Allegri che, in caso di vittoria, farebbero un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo gli ultimi 10 conforti in casa dei neroverdi come sono andati.

SASSUOLO-MILAN, GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI

14/04/2024 Sassuolo-Milan 3-3

30/08/2022 Sassuolo-Milan 0-0

22/05/2022 Sassuolo-Milan 0-3

20/12/2020 Sassuolo-Milan 1-2

21/07/2020 Sassuolo-Milan 1-2

30/09/2018 Sassuolo-Milan 0-4

05/11/2017 Sassuolo-Milan 0-2

26/02/2017 Sassuolo-Milan 0-1

06/03/2016 Sassuolo-Milan 2-0

17/05/2015 Sassuolo-Milan 3-2

IL BILANCIO
6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte 
19 gol fatti, 10 gol subiti
Imbattuti da 8 gare (in trasferta)