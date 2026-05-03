Lupo mette in chiaro: "L'obiettivo del Milan era stare nelle prime quattro"

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Primi tempi di bilanci, a quattro giornate dalla fine e con alcuni verdetti che sono vicini a rendersi ufficiali. Il Milan è in ottima posizione di sparo per un posto Champions League ma ancora nulla è certo e il pass per la massima competizione europea gli uomini di Massimiliano Allegri se lo devono conquistare sul campo. Ha espresso il suo parere sulle prime squadre della classifica anche Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Serie A, che è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com.

Il pensiero del direttore sportivo Fabio Lupo sull'andamento del campionato e in particolare sulle prime tre della classifica: "Farei un plauso a Chivu e al suo staff, bravi a ridare motivazione ad un gruppo che tanti pensavano fosse alla fine di un ciclo. L'Inter ha fatto un grandissimo campionato. Forse un pizzico di delusione sta nel Napoli che è venuto meno a qualche aspettativa in più. L'obiettivo del Milan era stare nelle prime quattro. Merito all'Inter"