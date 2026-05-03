Pellegatti sottolinea: “Furlani vuole giocatori giovani, Allegri vuole garanzie, una squadra competitiva”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle richieste di Massimiliano Allegri sul mercato e la differente visione che ha l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Queste le sue parole:

“lo ho provato appunto a chiedergli che cosa ne pensasse di tutte le critiche ricevute in questa settimana, ma alla fine, anche dopo la conferenza stampa mi ha detto "Mi scivolano tutti addosso, non mi interessa, mi interessa solo fare i punti". L’altro discorso invece era quello dei giovani. Ora il dibattito interno è che Giorgio Furlani è per la formazione sempre di giovani. Lui guarda soprattutto quando si prendono i giocatori in generale, non sempre perché poi non l'ha fatto per esempio con Giroud, guarda quasi sempre poi se i giocatori, oltre che il costo, c’è poi la possibilità di una rivendita del giocatore. Ed è una mentalità che sinceramente secondo me non porta molto lontano. Allegri vuole rimanere al Milan, ma vuole la garanzia di avere una squadra forte e competitiva. Per avere una squadra forte e competitiva serve un mix di giovani e meno giovani. Tanto è vero che lui lancia il messaggio dicendo attenzione, io quattro giovani li ho, Comotto, Camarda, Bartesaghi e Gabbia, quattro italiani giovani. Ed è proprio per questo motivo che ha fatto capire i quattro li ho e adesso mi servono quelli meno giovani, quelli competitivi, quelli che mi possono dare tanto a livello di esperienza, caratura internazionale. Quindi questa è la richiesta di Massimiliano Allegri.