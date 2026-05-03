LIVE MN - Serie A, Sassuolo-Milan (1-0): tre minuti di recupero

Serie A, Sassuolo-Milan (1-0): tre minuti di recupero
48' Saelemaekers in qualche modo vince un paio di rimpalli e ci prova da fuori: bel tiro ma il pallone finisce a lato
45' Tre minuti di recupero
44' Terzo errore identico del Sassuolo che regala una ripartenza al Milan ma il cross dalla sinistra di Rabiot viene contenuto dalla difesa avversaria
41' Punizione dalla trequarti per il Milan: Nkunku calcia male e troppo lungo, il pallone si spegne sul fondo
40' Esce Idzes per infortunio nel Sassuolo: entra Coulibaly
38' Slalom di Pavlovic in zona centrale, steso da Matic che viene ammonito
36' Altro errore di Jashari in fase di costruzione, per fortuna Thorsvedt commette fallo
32' Spazio per il Milan ma Rabiot sbaglia la misura dell'appoggio sulla destra a Saelemaekers
26' Pavlovic salva miracolosamente su Thorsvedt, solo davanti a Maignan. Naufraga il Milan
24' Espulso Tomori. Ingenuità clamorosa del difensore rossonero che, già ammonito, si becca il secondo giallo per fallo su Laurientè che lo ha fatto ballare per 24 minuti. Partita in salita ancora più di prima
18' Altro errore del Sassuolo in costruzione, Leao si porta avanti e dal limite dell'area, con lo specchio aperto, tira fuori di poco: palla gol grandissima per i rossoneri
17' Nkunku recupera un pallone su errore del Sassuolo e si infila in mezzo a due, cadendo in area: il francese invoca il calcio di rigore ma Maresca fa cenno di continuare!
10' Intervento rischiosissimo di Gabbia in area di rigore su Laurientè che era solo davanti a Maignan. Si era addormentato Saelemaekers
9' Inizio da incubo rossonero, tanti errori tecnici e ora anche un giallo per Tomori, entrato in ritardo
7' Rischia il raddoppio il Sassuolo: ripartenza veloce con Nzola che penetra e prova a incrociare. Maignan, per fortuna, è attento e para
5' GOL SASSUOLO. Segna Berardi, il solito Berardi. Jashari molle nel corpo a corpo con Thorsvedt permette la ripartenza dei neroverdi che finalizzano con un tiro preciso del numero 10 del Sassuolo. Dodicesimo gol in carriera al Milan, vittima preferita insieme alla Sampdoria.
3' Prima sortita offensiva del Sassuolo che non porta rischi a Maignan
1' Comincia la partita!
---
- Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, uno dei più grandi uomini di sport della storia italiana, scomparso ieri all'età di 59 anni
- Le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Murić, Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx; Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. All.: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Gimenez. All.: Allegri.
Arbitro: Maresca di Napoli.
---
Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il calcio di inizio di Sassuolo-Milan, 35^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Altra tappa cruciale nel percorso che porta i rossoneri alla conquista del posto in Champions League. Per non perderti neanche un'azione della sfida, segui il consueto live testuale di MilanNews.it: resta con noi!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan