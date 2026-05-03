Guidi: "Chissà che un finale in crescendo non serva a Nkunku per guadagnarsi la permanenza al Diavolo"
Per la gara di quest'oggi contro il Sassuolo, che si giocherà alle ore 15 a Reggio Emilia e che metterà in palio punti importanti per la Champions League, Massimiliano Allegri ha deciso di rispolverare Christopher Nkunku: il francese manca da un po' tra i titolari e si avvia alla conclusione di una stagione abbastanza anonima, se non deludente se si considerano i milioni spesi per acquistarlo a titolo definitivo. Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ne ha parlato oggi in un suo pezzo.
Il pensiero di Marco Guidi sul futuro di Nkunku: "Chissà che un finale in crescendo non serva a Nkunku per guadagnarsi la permanenza al Diavolo. Difficile, perché il suo impatto finora non è stato solo inferiore alle attese di Allegri, ma soprattutto lontano dalle aspettative generate da un giocatore pagato 37 milioni di euro di base fissa. Dipenderà, co-munque, dal mercato. E cioè sia da cosa riusciranno a fare i rossoneri in entrata, sia dalle offerte per l'ex Chelsea recapitate in via Aldo Rossi. Nkunku, per ragioni contabili, non potrà partire per meno di 30 milioni"
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