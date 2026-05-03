Modric, forse non è finita! In campo all'ultima giornata con la maschera?

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Oggi inizia il periodo del Milan senza Luka Modric: settimana scorsa, a una manciata di minuti dal termine del big match contro la Juventus, il fuoriclasse croato è stato colpito al volto da Manuel Locatelli durante uno scontro aereo e ha avuto nettamente la peggio. Frattura di uno zigomo che lo ha costretto all'operazione chirurgica e a porre fine alla sua stagione milanist prima del tempo. Forse... Infatti, considerando i tempi di recupero in vista del Mondiale, potrebbe non essere detta l'ultima parola in tal senso.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, si inizia a far largo l'ipotesi che Modric possa rientrare all'ultima giornata di campionato contro il Cagliari a San Siro con una maschera protettiva speciale. Questo martedì il croato sarà nuovamente a Milanello dove sarà da qui a fine stagione per la riabilitazione ma soprattutto per stare accanto alla squadra in questa volata finale alla ricerca della qualificazione in Champions League. Se il lavoro di recupero dall'operazione proseguirà per il verso giusto e Modric stesso se la sentirà, sentito il parere di medici e staff, potrebbe anche rientrare per l'ultima di campionato. Sarebbe anche un segnale molto positivo da dare al suo paese in vista del Mondiale. Per ora si rimane totalmente nel campo delle ipotesi.