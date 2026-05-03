Domani Pellegatti presenterà il suo nuovo libro: "50 partite, infinite emozioni"
Nella giornata di domani, alle ore 18.30 a Milano presso la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti presenterà il suo ultimo libro a tinte rossonere, dal titolo eloquente: "50 partite, infinite emozioni. Il Milan". Il racconto delle cinquanta sfide che hanno fatto la storia di uno dei club più gloriosi e vincenti del mondo. Pellegatti presenterà il suo nuovo libro con la moderazione di Peppe Di Stefano e Fedele Confalonieri.
La struttura del libro, come spiegata in locandina: "Dalla fondazione del club fino ai giorni nostri, il Milan ha scritto pagine memorabili del calcio mondiale. In questo libro, Carlo Pellegatti – voce storica e appassionata del tifo rossonero e del giornalismo sportivo televisivo – racconta le 50 partite che hanno segnato il destino della squadra e fatto battere il cuore dei suoi tifosi. Grandi finali, match che hanno aperto nuovi cicli, esordi destinati a diventare leggenda, vittorie che hanno consacrato campioni e momenti che hanno cambiato la storia del club. Dalla gloria in Europa e nel mondo alle imprese in campionato, le partite sono narrate con il calore della cronaca e arricchite da illustrazioni che ne restituiscono l’atmosfera unica, il gesto atletico, l’episodio decisivo, il ritratto simbolo. Ad aprire il volume, un’introduzione dedicata alla mentalità del Milan: quella capacità unica di affrontare le sfide con ambizione e orgoglio, che si esprime non solo nelle vittorie qui celebrate ma anche in partite non vinte, eppure fondamentali per forgiare il carattere della squadra e rafforzare il legame con i tifosi. E poi il viaggio emozionante attraverso le sfide che hanno costruito il mito rossonero, per rivivere la passione di un secolo di calcio in 50 indimenticabili capitoli".
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