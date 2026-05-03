Milan, oggi in campo a Reggio Emilia: i probabili undici anti Sassuolo
Questo pomeriggio, alle ore 15:00, i rossoneri scenderanno in campo contro il Sassuolo per il match valido la 35a giornata di Serie A. Una partita importante per consolidare ulteriormente il piazzamento tra le prime quattro che vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Vediamo i probabili undici scelti da mister Allegri.
SASSUOLO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinian
10 Leao 18 Nkunku
A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 27 Odogu, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 7 Gimenez.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Nkunku-Pulisic 55/45, Bartesaghi-Estupinan 45/55
Indisponibili: Modric
Squalificati: /
Diffidati: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers, Modric
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