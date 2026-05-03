Serie A, continua oggi la 35ª giornata: Milan e Juve in campo per la Champions. Il programma

Serie A, continua oggi la 35ª giornata: Milan e Juve in campo per la Champions. Il programmaMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

Dopo le gare di ieri, oggi alle 12:30 tornerà a rotolare il pallone fino alle ore 20:45, con l’ultimo match in programma. Di seguito tutte le partite della domenica.

DOMENICA DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO
h. 12:30 Bologna-Cagliari DAZN

h. 15:00 Sassuolo-Milan DAZN

h. 18:00 Juventus-Verona DAZN/SKY

h. 20:45 Inter-Parma DAZN