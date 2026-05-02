Inchiesta arbitri, Spalletti: "Non so quello che sia successo, ho visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine"
Alla vigilia di Juventus-Verona, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti ha toccato anche il tema del caos arbitrale di questi giorni. Queste le sue dichiarazioni in conferenza:
"Non sono un grande conoscitore di queste cose. Adesso con tutto quello che viene detto, se si ha un po’ di buon senso di lasciar scorrere le cose senza avventarsi a dire qualcosa di nuovo secondo me è meglio. Io essendo uno abbastanza anziano come professionista e ho conosciuto diversi direttori di gara bravi e capaci. Non so quello che sia successo, ho visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine perché un po’ di disordine c’era e tutti stanno lavorando in quella direzione. Ma l’arbitro designato domani è uno dei più talentuosi e mi aspetto che faccia il suo dovere con il massimo della professionista punto e basta".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan