Inchiesta arbitri, Spalletti: "Non so quello che sia successo, ho visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine"

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Alla vigilia di Juventus-Verona, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti ha toccato anche il tema del caos arbitrale di questi giorni. Queste le sue dichiarazioni in conferenza:

"Non sono un grande conoscitore di queste cose. Adesso con tutto quello che viene detto, se si ha un po’ di buon senso di lasciar scorrere le cose senza avventarsi a dire qualcosa di nuovo secondo me è meglio. Io essendo uno abbastanza anziano come professionista e ho conosciuto diversi direttori di gara bravi e capaci. Non so quello che sia successo, ho visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine perché un po’ di disordine c’era e tutti stanno lavorando in quella direzione. Ma l’arbitro designato domani è uno dei più talentuosi e mi aspetto che faccia il suo dovere con il massimo della professionista punto e basta".