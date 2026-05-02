Sky rivela: “Settimana prossima possibili nuovi indagati. Richiesta proroga di 6 mesi”
Secondo quanto riferito da Sky Sport, già la prossima settimana potrebbero esserci nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano per frode sportiva, per la quale è appena stata richiesta la proroga di 6 mesi. L'inchiesta portata avanti dalla procura di Milano ha finora coinvolto solo persone appartenente al mondo arbitrale. Giovedì è stato ascoltato dai Pm il supervisore var Gervaosni mentre il designatore Rocchi non si è presentato all'interrogatorio per scelta del suo avvocato.
I contorni della frode sportiva sono ancora tutti da chiarire: per l’ipotesi formulata dall’accusa, risulterebbe fondamentale l’intercettazione relativa agli arbitri più o meno graditi all’Inter, nella quale, parlando con un'altra persona dell’ambiente arbitrale, Rocchi, secondo quando anticipato da Repubblica, citerebbe Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, attualmente però non indagato.
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