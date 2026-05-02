Sky rivela: “Settimana prossima possibili nuovi indagati. Richiesta proroga di 6 mesi”

Sky rivela: “Settimana prossima possibili nuovi indagati. Richiesta proroga di 6 mesi”MilanNews.it
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Oggi alle 21:48News
di Andrea La Manna

Secondo quanto riferito da Sky Sport, già la prossima settimana potrebbero esserci nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano per frode sportiva, per la quale è appena stata richiesta la proroga di 6 mesi. L'inchiesta portata avanti dalla procura di Milano ha finora coinvolto solo persone appartenente al mondo arbitrale. Giovedì è stato ascoltato dai Pm il supervisore var Gervaosni mentre il designatore Rocchi non si è presentato all'interrogatorio per scelta del suo avvocato.

I contorni della frode sportiva sono ancora tutti da chiarire: per l’ipotesi formulata dall’accusa, risulterebbe fondamentale l’intercettazione relativa agli arbitri più o meno graditi all’Inter, nella quale, parlando con un'altra persona dell’ambiente arbitrale, Rocchi, secondo quando anticipato da Repubblica, citerebbe Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, attualmente però non indagato