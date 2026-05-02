Allegri ricorda Alex Zanardi: "Un esempio di vita e di valori umani e sportivi"

Allegri ricorda Alex Zanardi: "Un esempio di vita e di valori umani e sportivi"MilanNews.it
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Oggi alle 22:24News
di Enrico Ferrazzi

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha voluto aprire la conferenza stampa a Milanello con un ricordo di Alex Zanardi, ex pilota ed ex campione paraolimpico scomparso nelle scorse ore a 59 anni: "Credo che sia doveroso ricordare Zanardi, un esempio di vita e di valori umani e sportivi per l'impegno profuso e la passione nello sport. Sono doverose le condoglianze alla famiglia e ricordarlo per aver trasmesso questi valori".

SASSUOLO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maresca
Assistenti: Peretti-Bercigli
IV ufficiale: Marinelli
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Data: domenica 3 maggio 2026
Ore: 15.00
Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it