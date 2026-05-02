Scambio Leao-Zirkzee, Capello dice sì: "Fossi nel Milan lo farei subito. La coppia Zirkzee-Pulisic farebbe faville"
In merito alle voci su un possibile scambio tra Rafael Leao e Joshua Zirkzee, l'ex rossonero Fabio Capello ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio. Nel 3-5-2 di Max vedrei molto più adatto l’olandese di Rafa. Zirkzee è uno che fa giocare la squadra ed è bravissimo nel dialogare con i compagni. Per me, la coppia Zirkzee-Pulisic farebbe faville. Se poi come alternative ci fossero Sorloth e uno tra Gimenez e Nkunku, si potrebbe ben dire che l’attacco è a posto.
Non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leao. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto".
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