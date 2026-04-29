Kessie vince la seconda Champions d'Asia di fila. E Sergi Roberto lo chiama come al Milan

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"Che viaggio è stato, ancora una volta. Orgoglioso di sollevare il trofeo della Champions League asiatica per il secondo anno consecutivo". Sono queste le prime parole trasmesse da Franck Kessié all'indomani della conquista della sua seconda AFC Champions League di fila con la maglia dell'Al Ahli sul suo profilo Instagram. "Dal primo giorno di preparazione fino al fischio finale, tutto è stato costruito sul duro lavoro, sulla fiducia e sull'unità. Siamo rimasti concentrati, siamo rimasti uniti", ha raccontato le tappe del cammino che hanno portato al secondo ambito trofeo, dopo l'1-0 inferto ai giapponesi del Machida in finale. "Un grazie immenso ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti i tifosi per il costante supporto durante questo incredibile percorso. Ce l'abbiamo fatta di nuovo!", la chiusura del pensiero dell'ex centrocampista di Atalanta e Milan, che a 29 anni ha riposto nella sua bacheca il settimo trofeo in carriera. All'improvviso, proprio al di sotto del post di Kessie, è spuntato il gradimento di Sergi Roberto.

Il centrocampista spagnolo, in forza al Como da due stagioni, ha commentato: "Presidentee", per ricordare il nomignolo affettuoso forgiato ai tempi d'oro del Milan da Scudetto. Un messaggio pubblico che fa riflettere, visto che il club lariano si era informato la scorsa estate circa il possibile ingaggio dell'ivoriano di 29 anni. Mentre oggi la scadenza del prossimo 30 giugno richiama pensieri di mercato, magari per un trasferimento quest'estate, è doveroso ricordare che Kessié è stato compagno di squadra di Sergi Roberto per un anno al Barcellona.