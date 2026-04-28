Calabria a San Siro per Milan-Juventus: "E' stato bellissimo rivedervi tutti"
Domenica, in occasione di Milan-Juventus, gara valida per la 34^ giornata di Serie A che è terminata con il risultato di 0-0, era presente a San Siro anche Davide Calabria, ex terzino milanista che oggi gioca in Grecia al Panathinaikos, il quale ha avuto la possibilità di rivedere tutti i suoi vecchi compagni di squadra. L'ex giocatore rossonero ha pubblicato poi su Instagram alcune foto della serata, compresa una in cui abbraccia Ruben Loftus-Cheek, accompagnato da questo messaggio: "E' stato bellissimo rivedervi tutti".
Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0:
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
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