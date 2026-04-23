23 aprile 1978: Baresi gioca la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan
Il 23 aprile 1978, Franco Baresi ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan: nel match di campionato in casa dell'Hellas Verona, valido per la 28^ giornata di Serie A, l'ex capitano milanista è partito dal primo minuto ed è rimasto in campo per tutta la partita, che si è conclusa 2-1 per il Diavolo.
Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
HELLAS VERONA-MILAN 1-2
Reti: 35' aut. Bet, 48' Bigon I, 54' rig. Buriani
HELLAS VERONA: Superchi, Logozzo, Bachlechner, Busatta, Negrisolo, Maddè, Trevisanello (63' Fiaschi), Mascetti, Gori, Esposito, Luppi - All.: Valcareggi.
MILAN: Albertosi, Sabadini, Boldini, Morini, Bet, Baresi, Tosetto, Capello (46' Gaudino), Bigon, Rivera, Buriani - All.: Liedholm.
Arbitro: Panzino
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