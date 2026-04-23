23 aprile 1978: Baresi gioca la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan

23 aprile 1978: Baresi gioca la sua prima partita ufficiale con la maglia del MilanMilanNews.it
Oggi alle 17:20Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Il 23 aprile 1978, Franco Baresi ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan: nel match di campionato in casa dell'Hellas Verona, valido per la 28^ giornata di Serie A, l'ex capitano milanista è partito dal primo minuto ed è rimasto in campo per tutta la partita, che si è conclusa 2-1 per il Diavolo. 

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it: 

HELLAS VERONA-MILAN 1-2

Reti: 35' aut. Bet, 48' Bigon I, 54' rig. Buriani

HELLAS VERONA: Superchi, Logozzo, Bachlechner, Busatta, Negrisolo, Maddè, Trevisanello (63' Fiaschi), Mascetti, Gori, Esposito, Luppi - All.: Valcareggi.

MILAN: Albertosi, Sabadini, Boldini, Morini, Bet, Baresi, Tosetto, Capello (46' Gaudino), Bigon, Rivera, Buriani - All.: Liedholm.

Arbitro: Panzino