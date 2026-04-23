Dall'Inghilterra: tre club di Premier e uno di Liga su Leao. Operazione da 70 milioni

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Da settimane ormai si parla del possibile addio di Rafael Leao al termine di questa stagione. Dopo una stagione tanto complicata quando deludente, il Milan sarebbe pronto ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno per il numero 10 milanista. E qualcosa intorno al portoghese si sta iniziando a muovere, nulla ancora di concreto, ma qualche interesse c'è.

MILAN IN ASCOLTO - Ne sono convinti in Inghilterra ed in particolare il Daily Mail che parla di quattro top club europei che stanno seguendo con attenzione la situazione: si tratta di Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid, le quali stanno valutando un possibile trasferimento di Leao in estate. Il Milan, rispetto alle scorse sessioni di mercato, sembra adesso più propenso ad ascoltare eventuali proposte che arriveranno in via Aldo Rossi. Il tabloid inglese, che smentisce che il giocatore abbia litigato con Max Allegri, assicura che Rafa non è stato offerto al Barcellona e riferisce anche che il portoghese potrebbe partire per circa 60 milioni di sterline, vale a dire poco meno di 70 milioni di euro. Dunque tre squadre di Premier League e una di Liga hanno messo gli occhi su Leao e si sono informati sulla sua disponibilità al trasferimento. Le quattro società in questione preferirebbero concludere un eventuale accordo prima del Mondiale ed evitare così che il prezzo del suo cartellino possa aumentare nel caso in cui Leao dovesse giocare un grande torneo.

QUATTRO CLUB - Michael Carrick, allenatore del Manchester United, ha confermato recentemente che il club vuole prendere un esterno d'attacco di alto livello, ma il budget a disposizione dipenderà se i Red Devilas andranno o meno in Champions League. Il Liverpool sta valutando varie opzioni per sostituire Salah, mentre la dirigenza del Manchester City sta cercando di capire come rinforzare una rosa che perderà Bernardo Silva. Il Real Madrid, infine, vorrebbe rinnovare un po' la sua squadra in estate e rinforzare il reparto offensivo.