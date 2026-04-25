Gasperini durissimo: "Ranieri? E' attiva la macchina del fango, io mai contro nessuno"

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(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Come si è arrivato all'addio di Ranieri? Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti, non voglio commentare. Ne sono stato fuori e non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente è attivissima. Voglio lavorare e fare l'allenatore". Lo ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza dopo l'addio di Claudio Ranieri. "Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia mai mancata da parte della società fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. L'altra è che la Roma è davanti a tutto. Io in questa vicenda non ho fatto nulla - ha concluso -. Non mi mettete sullo stesso piano. Io mai stato contro qualcuno". (ANSA).