Torino, scelto il nuovo allenatore: è Ignazio Abate. L'ex Milan esordirà contro... il Milan
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Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino: Urbano Cairo ha scelto l'ex Milan. Prima partita in Serie A 26/27? Proprio contro i rossoneri
Grande occasione in Serie A per l'ex rossonero Ignazio Abate: Il Torino ha fatto la sua scelta. Il tecnico granata per la prossima stagione sarà proprio l'ex Milan, che sarà il successore di Roberto D'Aversa sulla panchina dei piemontesi. La decisione è stata presa in queste ore con il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi che hanno sciolto le riserve optando per l'ex tecnico della Juve Stabia.
ABATE AL TORINO, SUBITO IL MILAN COME PRIMA PROVA
Il destino è spesso ironico: la prima partita dell'ex laterale sarà proprio contro il Milan. Negli anni passati Abate ha fatto un bel lavoro con la Primavera rossonera, salvo poi lasciare il mondo Milan per degli screzi con Ibrahimovic quando invece si pensava che potesse diventare il nuovo allenatore del Milan Futuro.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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