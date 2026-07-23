Jimenez: "Il Milan è stata una tappa importante della mia carriera, da dove tutto è iniziato. Ora però sono qui e penso alla viola"

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Alex Jimenez si presenta alla stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, ma non dimentica il recente passato al Milan

Alex Jimenez, vecchia conoscenza rossonera, è stato presentato alla stampa come nuovo acquisto della Fiorentina di Fabio Paratici, che l'ha prelevato dal Bournemouth. Queste alcune dichiarazioni dello spagnolo:

"La trattativa è andata molto veloce. Quando ho saputo della Fiorentina ho detto subito sì, mi hanno convinto le prospettive di questa società. Il Milan è stata una tappa importante della mia carriera, da dove tutto è iniziato. Ora però sono qui e penso alla viola e a lavorare. Sono contento della vittoria del Mondiale. Sono qui da una settimana, l'allenatore non mi ha ancora detto cosa vuole da me. Io cercherò di dare il meglio di me. Iraola è un allenatore bravissimo ma rappresenta il passato. In Premier il campionato è un po' più fisico ma aver fatto tante esperienze mi aiuterà. Sia il Real Madrid B che il Milan Futuro mi hanno aiutato nel percorso di crescita".