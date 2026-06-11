Inter, Chivu: "Non ho rosicato per i derby persi. Bastoni-Kalulu? Non era simulazione, colpa del VAR che..."
Intrervistato dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha commentato così le sconfitte nei derby di questa stagione contro il Milan: "Se ho rosicato per i derby persi? Zero. Li vivo come partite di calcio che ho perso, la cosa più importante è reagire e pensare a cosa fare nella prossima partita. Non ti puoi permettere di rosicare per un match perso, non hai tempo. Io so che la squadra e i tifosi erano arrabbiati dopo il Milan, lo ero anche io, ma non vado a sottolinearlo troppo, non voglio fare il figo: si deve voltare pagina. Faccio così anche quando si vince" le sue parole riportate da sportmediaset.it.
Sul famoso caso Bastoni-Kalulu, Chivu ha invece dichiarato: "Avevo due scelte: o mantenere la mia posizione (il giorno prima aveva detto che gli allenatori non parlano mai quando ricevono decisioni arbitrali a proprio favore, ndr) o difendere il mio giocatore. Ho dovuto difenderlo perché già pochi minuti dopo la partita erano uscite cose che vanno oltre il calcio. E io so perché: tutti si attendevano che l'Inter avrebbe perso visto che non avevamo vinto scontri diretti. Bastoni ha sofferto tanto pur non facendolo vedere ai compagni: fuori sorridi ma dentro è diverso. Simulazione? Non è simulazione, non è colpa di Bastoni o dell'arbitro. È colpa del Var che non può intervenire, quello di Kalulu è un tocco leggero che non meritava ammonizione. Da fuori sembrava fallo netto, anche i giocatori della Juve si girano arrabbiati. Solo chi non ha giocato non capisce quanto intensamente si viva in un Inter-Juve, per questo mi ha dato fastidio quando ho visto ex calciatori condannare Bastoni. Nel calcio cose così capitano da anni, mai visto cose così: anche dopo quell'episodio sono successe cose del genere e non ho visto reazioni così forti".
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