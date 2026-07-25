Celtic, Tierney: "Milan grandissima squadra. Ci siamo affrontati a viso aperto"

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Il terzino Kieran Tierney, uno dei leader nello spogliatoio del Celtic, ha parlato al termine dell'amichevole contro il Milan

Nella sua prima amichevole stagionale, al netto della sgambata a porte chiuse contro il Milan Futuro di qualche giorno fa, il Milan ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Celtic a Glasgow. Doppio vantaggio scozzese nel primo tempo, con Francesco Camarda che è entrato all'intervallo e ha segnato due gol nel giro di sette minuti. Ai canali ufficiali del club Campione di Scozia ha parlato il terzino Kieran Tierney, appena rientrato dall'esperienza ai Mondiali con la Tartan Army. Le sue parole.

TIERNEY: CELTIC E MILAN SI SONO AFFRONTATE A VISO APERTO

Le dichiarazioni del terzino scozzese del Celtic Kieran Tierney, oggi titolare nell'amichevole contro il Milan a Glasgow: "Entrambe le squadre volevano vincere, penso si sia visto. Due ottime squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il Milan è una grandissima squadra con grandi giocatori, quindi è normale che sia così".