Juve, il Gip di Roma ha deciso: archiviata l’inchiesta sulle plusvalenze del 2022

Juve, il Gip di Roma ha deciso: archiviata l’inchiesta sulle plusvalenze del 2022MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:36L'Avversario
di Andrea La Manna
Il Gip di Roma ha archiviato l’inchiesta che vedeva al centro la Juventus per il bilancio del 2022.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha reso noto il club con un comunicato precisando che il procedimento riguardava alcuni "esponenti aziendali" e non la società, "che non era indagata".

Questo il comunicato del club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022".