Juve, il Gip di Roma ha deciso: archiviata l’inchiesta sulle plusvalenze del 2022
MilanNews.it
Il Gip di Roma ha archiviato l’inchiesta che vedeva al centro la Juventus per il bilancio del 2022.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha reso noto il club con un comunicato precisando che il procedimento riguardava alcuni "esponenti aziendali" e non la società, "che non era indagata".
Questo il comunicato del club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022".
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
3 Nuovo stadio, Marotta: "Paradossale che Milan e Inter sono pronte a investire 2 miliardi eppure ci sono continui ostacoli"
Primo Piano
Primo PianoIl caso Leao racconta la confusione del Milan: dichiarazioni incontrollate e svalutazione. Ma ancora 0 offerte
Luca SerafiniIn 55 anni solo con Berlusconi la pace, ma questo è il punto più basso di sempre. Smascherati i mostri senza cuore: dopo l'ambizione e i risultati, adesso spazzano via i tifosi. Date le chiavi a un generale
Franco OrdineCardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestioni
Carlo PellegattiDue versioni. Credo in Calvelli. Sono per Rangnick! Senza esitazioni. Finalmente la parola "progetto"!
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com